Hoogst haalbare voor een lolbroek is om een waar verhaal tussen al dat nepnieuws te zetten

VIDEO Sterre uit Zutphen straalt na The Passion: ‘Moeilijk te bevatten dat 2,5 miljoen mensen naar mij gekeken hebben’

14:46 De 18-jarige Sterre Koning uit Zutphen deed gisteravond mee aan het grote livespektakel KRO-NCRV’s The Passion als jongste discipel ooit. Ze is nog maar net vertrokken uit het hotel in Roermond en heeft het nog niet terug kunnen kijken, maar de ervaring was er een om nooit te vergeten: ,,Het was echt vet cool.”