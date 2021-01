Hoogwater: veerpontjes gaan er maandag of dinsdag uit

OLBURGEN / BRONKHORST - Het water in de IJssel stijgt dermate snel dat verwacht wordt dat maandag of dinsdag de veerponten uit de vaart gaan.

Roland Jansen van de veerpont Olburgen-Dieren volgt de berichten over het wassende water nauwgelet. ,,Op waterpeilen.nl is precies te zien wat het water in de rivieren doet.” Hij verwacht dat maandag of dinsdag het water zo hoog is dat hij niet meer met de pont kan oversteken. ,,Misschien wordt het woensdag, dat hangt even van de regenval dit weekend af in Nederland en Duitsland.”

Ook zijn collega Dirk Wijers van het veerpont Bronkhorst-Brummen houdt de waterstanden goed in de gaten. Hij kijkt onder meer naar het peil in Basel, in de Bodensee en in Keulen. Hoogwater in Nederland volgt altijd later dan Duitsland en is afhankelijk van de hoeveelheid regenval en smeltwater bij onze oosterburen.

Halve dag verschil

Over het uit de vaart gaan van het pontje, durft hij nog niet veel te zeggen. ,,Wij liggen er altijd net iets eerder uit dan Olburgen-Dieren. Het gaat om centimeters, maar hij kan net iets langer doorvaren.” Het verschil is niet veel meer dan een halve dag. ,,Maar we krijgen dit weekend vorst en mooi weer, dat doet het water meestal ook wel iets zakken”, aldus Wijers.

De beide veerponten laten via hun website en via sms-berichten weten wanneer ze uit de vaart gaan. Dat is meestal op de dag zelf of de avond tevoren.