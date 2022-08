Hooibalen vatten vlam: brandweer rukt uit naar boerderij Mariënvelde

Ted en Ingrid fietsen langs alle straten van Monopoly: ‘De gevangenis laten we maar even links liggen’

AALTEN/ DIDAM - Alle straten van het monopolyspel langsfietsen, dat is het doel van Didammer Ted Kok. Groningen en Arnhem heeft de Aaltense wethouder inmiddels achter zich gelaten. Samen met zijn vrouw Ingrid fiets hij deze dagen via Utrecht naar de grote steden in het westen van het land. ,,Een flinke tocht.”

13 augustus