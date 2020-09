Hoop op uitzondering voor Amphion; veel onzekerheid bij Achterhoekse cultuurzalen

Mocht Amphion inderdaad open mogen gaan, betekent dat de Doetinchemse schouwburg wordt gezien als een pand van ‘groot belang’ en dat er daarom meer dan 30 personen in de zaal mogen zitten. ,,Ik vertrouw erop dat we open kunnen blijven”, reageert de schouwburgdirecteur. ,,Op basis van ons protocol, de persoonsgegevens die we hebben van onze bezoekers, de 1,5 meter die in acht wordt genomen en de uitstekende luchtbehandeling.”