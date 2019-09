Hoor je morgen een luchtalarm in de Achterhoek? Het zijn de Duitsers!

Soap rond kartbaan Eefde duurt voort: ‘Dit blijft een absurde plek voor zoiets’

12:11 Gesprekken tussen de kartbaan in Eefde en diverse partijen in de omgeving om dichter bij elkaar te komen hebben niets opgeleverd. Buurman Jan van Stiphout vindt het jammer. Hij had verwacht dat de kartbaanondernemer in zou stemmen met een plan om elektrische karts te gebruiken. Voorlopig blijft echter alles bij het oude. ,,Er is veel wantrouwen jegens de kartbaanondernemer.’’