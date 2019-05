Hootchie Koe: van kalfje naar volwassen koe

Daarbij komt dat de entreeprijs ronduit prettig is. ,,Ik betaalde in de voorverkoop voor een heel weekeinde 25 euro’’, zegt Ronald Sartorius. Kinderen tot en met 17 jaar mogen gratis naar binnen. De Doetinchemmer: ,,Je kunt zeggen dat Hoetchie Koe is gegroeid van een kalfje naar een volwassen koe.’’



Vier jaar geleden waren het Marco van der Aar en Joost de Gier die de stap met Hootchie Koe aandurfden. Laatstgenoemde is nog vrijwilliger, vorig jaar sloot Tom Wolterink zich aan als organisator. ,,Ik had geen enkele ervaring, maar ik heb zoveel geleerd. We zitten nu rustig te praten, dat was vorig jaar onmogelijk geweest.’’



Wat Wolterink betreft is het festival een blijvertje. Al blijft het lastig om de touwtjes aan elkaar te knopen. ,,We hebben steeds meer sponsors, dat is geweldig. Maar we moeten dit jaar wel quitte draaien. Dat zou heel mooi zijn.’’