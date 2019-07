Hop-on-hop-off shuttle rijdt weer door centrum Doetinchem

De shuttle rijdt op dinsdag (marktdag) van 10.00 tot 14.00 uur, op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op koopzondagen rijdt de shuttle - die plek heeft voor 16 personen - van 13.00 tot 17.00 uur.



Vorige zomer deed de shuttle voor het eerst dienst, als proef. Ten opzichte van vorig jaar is er een halte toegevoegd: op de route van de Varkensweide naar het Simonsplein is er een extra stop in de Waterstraat. Naast deze drie haltes kan ook worden in- en uitgestapt op het Catharinaplein, de Heezenpoort, de Hamburgerpoort, bij het Oude IJssel-strand, bij het OV & Speelgoedmuseum, station Doetinchem en de Wei van ome Karel.



Onduidelijk is nog tot wanneer de shuttle rijdt in en rond de binnenstad. ,,Dat laten we nog open’’, zegt centrummanager Jos Tiemessen. ,,Hangt ook af van de weersomstandigheden.” Vorig jaar startte de shuttle op 14 juli en stopte na het Stadsfeest, begin september.