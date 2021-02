Hopelijk bijna ex-digibeetjes, laat je niet beetnemen!

Het was een flinke schep sneeuw bovenop de ellende door corona. Mocht je ’s avonds al niet naar buiten in het kader van de avondklok, kon je het overdag amper door sneeuw en gladheid. Persoonlijk had ik er niet zoveel last van. Maar om me heen merkte ik (nog meer) crisis. Dagenlang geen papieren krant in de bus. En mensen die me daarover gingen bellen. Of ze mijn nummer vooraan in het alfabet vonden onder de A van Achterhoek of achteraan onder de Z van Zandee, ik weet het niet.