Horeca Doetinchem ziet eind van de tunnel: ‘Maar dat er met het EK niets mag is een gemiste kans’

Natuurge­bied Bekendelle in Winters­wijk wordt deels afgesloten: ‘Het is er veel te druk’

8:00 WINTERSWIJK - Publiek is niet meer welkom in delen van het natuurgebied Bekendelle in Winterswijk. Dit omdat het er veel te druk is met bezoekers, vindt de provincie Gelderland die het beheer heeft over het Natura 2000-gebied.