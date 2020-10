Horeca-duo uit Ruurlo wandelt kantoor van Rutte binnen: 'Bied ons perspectief!’

Fietsster aangereden door pakketbe­zor­ger, fiets muurvast onder bestelbus

27 oktober ULFT - Een fietsster is dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht nadat ze op de Lekstraat in Ulft onder een busje van een pakketbezorger was gekomen. De bestuurder van dat bestelbusje sloeg rechtsaf en zag de fietsster vermoedelijk over het hoofd.