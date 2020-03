Horeca lijdt stevig onder de coronacrisis: clubs en kroegen dicht, eten thuisbezorgd

Hakenkruis in het gras is druppel in jongeren­over­last Hengelo: ‘Zet een hek om die hangplek’

12:32 HENGELO - Een hakenkruis dat met een scooter in het grasveld is getrokken is de druppel voor Gerrit Lenselink uit Hengelo. Nu moet het maar eens afgelopen zijn met de overlast van de hangjongeren bij sporthal De Kamp in het dorp. ,,Zet een hek om die hangplek zodat ze er niet meer kunnen komen.”