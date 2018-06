Volgens Hugolien Nobel, een van de organisatoren van Living Lochem, merkten de horecazaken dat gezien de grote belangstelling vorig jaar dat het ook commercieel aantrekkelijk zou kunnen zijn om zelf met hapjes en dergelijke te komen. Dat gaat bij de komende editie van Living Lochem nu dus ook gebeuren.

Afstemmen

Dirk Scholten, uitbater van onder andere eetcafé Scholten en voorman van de horecazaken aan de Kleine Markt, beaamt dat hij en zijn collega’s dit jaar een grotere rol zullen krijgen. ,,We moeten dat nog verder afstemmen met de organisatie, maar dat zal zeker gebeuren’’, zegt Scholten. ,,We zijn zeer positief over hoe het vorig jaar is gegaan. Het evenement was toen erg goed opgezet en we vinden ook dat het een mooi evenement is voor Lochem’’, vindt de horecaman.

Meerdaags

Net als vorig jaar wordt Living Lochem dit keer opnieuw gehouden in het laatste weekend van de zomervakantie in Midden-Nederland. De organisatie berust bij een groepje van acht vrijwilligers. Het evenement is enkele jaren geleden een paar keer een meerdaags festival geweest maar vanwege het wegvallen van een sponsor is de duur teruggebracht naar een dag. Hugolien Nobel, een van de acht vrijwilligers, denkt dat er een goede kans bestaat dat Living Lochem volgend jaar of het jaar erna weer uit meerdere dagen zal bestaan omdat er volgens haar weer interesse is om te sponsoren.

Bijpraten