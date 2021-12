Horecabaas Hans (61) verkoopt zijn zaken in Winterswijk: ‘Hoog tijd dat ik zélf het terras op ga’

,,Het is niet zo spectaculair hoor, maar het is gewoon genoeg geweest. Tijd om met pensioen te gaan”, zegt Tenbergen over het nieuws. Zijn restaurant La Promenade en brasserie Compagnie heeft de horecaman onlangs verkocht. ,,Aan wie kan ik je nog niet vertellen, maar het is een landelijke keten. Geen McDonald’s hoor, niks geks”, zegt hij.



Tenbergen kwam vorig jaar in het nieuws, toen hij vanwege het nijpende personeelstekort gratis woonruimte beschikbaar stelde aan nieuwe medewerkers. Die ludieke actie leverde niks op en uiteindelijk verkocht hij het appartement.