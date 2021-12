Horecaman Heitmeijer stopt met runnen van Lochems hotel Hof van Gelre: ‘De lol is er door corona helemaal af’

Heitmeijer raakte in 2011 betrokken bij Hof van Gelre, waar Rob Finster al twintig jaar aan het roer stond. Heitmeijer trad destijds toe tot de directie. ,,Het ging toen niet goed met het hotel. We slaagden erin om het hotel weer gezond te maken en zochten een koper.’’ Hof van Gelre stond een tijd in de stille verkoop, maar een koper meldde zich niet. In 2019 besloten Heitmeijer en Bouwens het hotel te kopen.