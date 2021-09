Horecaman Richard ging nadenken toen hij beide broers verloor: ‘Opa is er straks voor de kleinkinderen’

Jansen vormde jaren een twee-eenheid met zijn zoon Marco. Tussen 1998 en 2008 runden ze samen eetcafé De Groes in Zelhem. In 2014 kreeg de samenwerking een vervolg met de opening van eetcafé Jansen & Jansen in Hengelo. Daar kwam in 2018 café De Jongens bij.



Dit najaar wordt pal daarnaast de nieuwe bistro De Smederij geopend. Richard Jansen (65) zal er vanaf een afstandje naar kijken, want hij doet nu een flinke stap terug.



Voor velen in Hengelo en omgeving bent u een vertrouwd gezicht. Zien de gasten u straks nergens meer achter de bar?

,,Ik zal heus nog weleens bijspringen als het nodig is, maar dan wel wanneer het mij uitkomt. Het horecawerk is prachtig, maar je moet er ook veel voor opgeven. Dat wil ik niet meer. Ik ben heel blij dat die verplichting eraf is.”