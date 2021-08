Horecaondernemer Frank Morsink: ‘Mijn lolbroek, die móet in mijn koffer zitten!’

Waar ga je naartoe?

„Normaal gaan we in de bouwvak op vakantie met de kinderen. Maar deze zomer niet. Toen de bistro - Frankie’s Jungle Bistro - weer open mocht hebben we met het team besloten er vol voor te gaan. Het is al die twaalf weken overweldigend druk. Die vakantie halen we wel in, met de komende herfst, kerst of in januari. Onze kinderen hebben we gevraagd wat ze graag willen: een aquapark in Egypte, all-inclusive. Nou, dat gaan we dan maar doen.”

Vakantie, is dat lekker luieren of actief bezig zijn?

„Dat zou eigenlijk luieren moeten zijn, want we zijn altijd hard aan het werk. Die drukte zit gewoon in je lijf. Lang stilzitten is dan behoorlijk lastig voor ons. Maar Nathalie, mijn partner, en ik hebben een geweldige hobby ontdekt: duiken. Zo ben je op een leuke manier actief bezig. Je spullen bijeen zoeken, daarna onder water met z’n allen en na een poos weer boven komen met de prachtigste verhalen over de onderwaterwereld.”

Wat was je mooiste reis?

„Toen Nathalie en ik nog met z’n tweetjes waren, hebben we een boottrip gemaakt langs meerdere mooie duiklocaties. Dat was de mooiste reis ooit. De Rode Zee is een natuurspektakel. Adembenemend wat je onder water allemaal ziet. Zuid-Afrika staat trouwens hoog op onze wensenlijst. Op onze menukaart staan veel gerechten uit dat land. Toch zijn we er nog nooit geweest. De sfeer en het eten van Zuid-Afrika willen we eens aan den lijve ervaren.”

Wat is jouw vakantiehit?

„De Holiday Rap van MC Miker G & DJ Sven. ‘We are going on a summer holiday’… ken je dat deuntje? Daar word ik heel blij van.”

Wat mag beslist niet ontbreken in jouw koffer?

„De duikuitrusting natuurlijk. Wat absoluut mee moet in mijn koffer is mijn lolbroek. Die wil ik per se aan in mijn vakantie. En weet je waarom? Ik wil lol maken met mensen, lekker donderjagen. In mijn lolbroek ben ik altijd goedgemutst.”