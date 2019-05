Horecaondernemers in Lochem moeten terrassen op elkaar aanpassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw terrassenbeleid voor de hele gemeente Lochem vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat horecaondernemers de terrassen op elkaar moeten aanpassen. Afspraken over de inrichting en het meubilair van de terrassen moeten zorgen voor een aantrekkelijkere uitstraling. Hoe de inrichting en het meubilair eruit gaan zien wordt in een later stadium nog besloten. Nieuw voor horecaondernemers is ook dat ze het terras het hele jaar door open mogen uitzetten.