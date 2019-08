Horecaplein Doetinchem gaat pas in april 2020 open

DOETINCHEM - Het horecaplein - het zogenaamde Joop Sarsplein - aan de Grutstraat in Doetinchem wordt pas in april 2020 in gebruik genomen als terras. In oktober wordt het plein, dat komt op de plek van het gesloopte Gelderlanderpand, opgeleverd.

,,Maar dat is niet de tijd van het jaar om het terras te openen”, zegt Walter Hendrixen, uitbater van Stadsbrouwerij Hendrixen, wiens kinderen Christie en Rick eigenaar zijn van het plein. Het straatwerk op het plein begint deze week.

Koningsdag

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het horecaplein Koningsdag 2019 open zou gaan. Toen duidelijk was dat dat niet lukte werd ernaar gestreefd deze zomer te openen. De invulling van het plein - waar onder meer lessenaars komen met daarop het glas-in-loodraam dat in het Gelderlanderpand zat - loopt volgens een woordvoerder van de gemeente Doetinchem vertraging op.

,,Er is vertraging met de levering van het metaal en ook de lessenaars”, zegt de woordvoerder. ,,Daarvoor stond een levertijd van zes tot acht weken, maar uiteindelijk duurde het achttien weken. Bovendien bleek het plaatsen van het glas-in-lood in de lessenaars lastig. Diverse partijen hebben de opdracht teruggegeven. Nu is er een andere leverancier mee bezig.”

Ovink

De staalconstructie die nu zichtbaar is, is een verwijzing naar het gesloopte Gelderlanderpand. Dit pand, in de jaren vijftig ontworpen door architect Jan Ovink, was gebouwd met een dergelijke staalconstructie.

De gemeente wil - samen met eigenaar Hendrixen en de provincie Gelderland - het horecaplein in oktober officieel openen. Een datum is nog niet vastgesteld. Het Joop Sarsplein is vernoemd naar de in 2017 overleden Joop Sars, vanwege zijn verdiensten voor de binnenstad. Met het plein wil de gemeente een overloop creëren voor de Grutstraat, de uitgaansstraat waar het met name tijdens evenementen extreem druk kan zijn.