Hotch de voorleeshond oordeelt niet als Floris zich verspreekt

Kramp opent vestiging in Utrecht omdat personeel niet naar de Achterhoek wil komen

8:45 VARSSEVELD - Kramp, de technische landbouwgroothandel in Varsseveld, heeft onder de naam Kramp Hub begin januari een vestiging geopend in Utrecht. ,,Dit omdat hoogopgeleide mensen die we zoeken niet altijd naar de Achterhoek willen komen om te werken, maar wel naar Utrecht", zegt Gerben Peet, hoofd innovatie van de Kramp Groep. In Utrecht wordt vooral gewerkt aan digitale innovaties.