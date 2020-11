Hotel De Tuinkamer in Ruurlo gaat na 25 jaar over in andere handen

Naamsverandering

Opvolgers

Dertig jaar geleden was Jos Weel chef-kok bij Hotel-Restaurant Dikker & Thijs, toen daar een jonge kok bij hem in dienst trad, genaamd Harald Brouwer. Inmiddels is Harald Brouwer 26 jaar zelfstandig ondernemer/chef-kok en heeft diverse horecabedrijven door het hele land gerund, waaronder Restaurant Affiloir in Epe. Samen met zijn vrouw Sandra Hania was hij begin dit jaar op zoek naar een geschikt klein hotel mét restaurant, toen Sandra op internet op een prachtig bedrijf in de Achterhoek stuitte, dat in de 'stille verkoop’stond...