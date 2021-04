Hotel Stad Münster draaide gewoon door, óók in coronatijd

WINTERSWIJK - Corona of niet, hotel Stad Münster bleef gewoon open. Ook al was er soms maar één hotelgast. Ondertussen konden mooi de kamers worden gerenoveerd. Dat was hoognodig, zegt het eigenaarsechtpaar Ivonne Bexkens en Joost van Rooijen.

Als enige horecatak mogen tijdens de lockdown de hotels open blijven. Maar geen ontbijt of diner in het restaurant; eten kan alleen op de kamer. ,,Op sommige kamers hebben we een restauranttafel neergezet, zodat de gasten toch normaal kunnen eten.”

‘Vielen voor de bouwstijl’

Ivonne Bexkens (57) en Joost van Rooijen (54) hebben eind 2018 het monumentale hotel aan de Markt overgenomen. Een hotel dat flink in verval was geraakt, waar de loop uit was en waar sinds de jaren 80 niets meer aan was gebeurd. ,,We vielen als eerste voor de bouwstijl van het hotel, de jugendstil”, zegt Van Rooijen. Als voormalig restauratieschilder jeukten zijn handen om het achterstallige onderhoud aan te pakken.

,,Wij zijn erg van planmatige aanpak. We hadden bedacht om de hotelkamers een voor een aan te pakken.” Dankzij de coronacrisis kon dat sneller worden opgepakt dan ze hadden gedacht. Van de negentien kamers zijn er nu al twaalf totaal gerenoveerd: bedden, behang, badkamer, vloerbedekking, houtwerk.

Alles is in eigentijdse kleuren gestoken. Met art-deco kasten en ouderwetse leunstoelen krijgt elke kamer zijn eigen sfeer. ,,Geen enkele kamer is hetzelfde”, zegt Bexkens.

Inmiddels is ook de hal en het trappenhuis aangepakt. Op de vloer van de entree is de originele terrazzovloer met sierranden onder het tapijt vandaan getoverd. ,,Het was een heel werk om alle lijmresten er af te halen, maar het is gelukt. En bij de voordeur hebben we de mooie jugendstiltegels weer onder een dikke laag verf vandaan gehaald.”