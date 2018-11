Hotel Stad Munster in centrum Winterswijk gaat weer open

Hotel Stad Munster is een beeldbepalend pand en Rijksmonument aan de Markt in Winterswijk. De beroemde architect H. van der Schaaf ontwierp het voorhuis in 1911, het achterhuis dateert uit 1882. ,,De voorgevel is Jugendstil. Ik heb jarenlang in de renovatie gezeten, ik vind het een prachtig pand. Mijn handen jeuken’’, aldus de nieuwe huurder.



Het hotelgedeelte wordt pas in de loop van 2019 heropend. Van Rooijen: ,,De technische voorzieningen zijn modern, maar de kamers zijn een beetje gedateerd. We gaan het hotel opknappen en moderniseren, kamer voor kamer. In Bart Bröcker hebben we een ervaren horecamanager. We gaan er echt werk van maken.’’