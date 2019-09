Hoteliers in regio bezorgd over voortbestaan bij komst Van der Valk in Doetinchem

update Motorrij­der gewond bij aanrijding in buitenge­bied Vorden

18:29 VORDEN - Een motor is donderdagmiddag in Vorden op een auto gebotst. De motorrijder reed rond 16.30 uur vanuit de Kruisdijk over de Strodijk in de richting van de Rondweg (N316). Hij zag in een s-bocht een tegemoetkomend voertuig over het hoofd waardoor zij frontaal botsten.