Hoteluitbater Haarlo erkent brandgevaar

Desondanks had de gemeente de slaapvertrekken niet dagenlang mogen verzegelen, zei de raadsvrouw van de uit Tsjechië afkomstige hoteluitbater Mario Ochotnicky tijdens de rechtszaak in Den Haag. Dat was onnodig en joeg de uitbater flink op kosten.

Daarvoor had rechter en staatsraad Nico Verheij aan de advocate van de uitbater gevraagd of zij meende dat het hotel brandveilig genoeg was en of de gemeente geen reden had om streng op te treden.

Maar de raadsvrouw gaf toe dat er inderdaad problemen waren met de brandveiligheid en de gebrekkige vluchtwegen. Alleen had de uitbater zelf al maatregelen getroffen door de bedden uit de slaapkamers te halen en de kamers af te sluiten. De verzegeling zou daarmee overbodig zijn. Want door die verzegeling kon de uitbater zelf niet meer in de kamers om het een en ander te verbeteren, aldus de raadsvrouw.

Hard ingrijpen

De brandweer had in november 2017 vastgesteld dat het niet bepaald snor zat met de brandveiligheid in het Haarlose pand, voormalig hotel Burgers. Muren waren nauwelijks brandwerend.

Bovendien was er een groot aantal gaten en doorvoerkanalen tussen de verschillende kamers aangebracht waardoor rook en vuur in geval van een uitslaande brand zich razendsnel zou kunnen verspreiden.

Daarop besloot de gemeente Berkelland hard in te grijpen ondanks het aanbod van de uitbater om het zelf op te lossen. Tijdens de zitting stelde de Raad van State een groot aantal vragen, maar de kans lijkt klein dat het bestuursrechtscollege het kordate optreden van de gemeente, inclusief de verzegeling van de kamers, zal afkeuren. Immers, de uitbater erkende zelf dat er een probleem was met de brandveiligheid. Uitspraak volgt over enkele weken.