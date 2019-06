‘Hotspot’ Achterhoek ideaal gebied voor onderzoek naar aanrijdingen met reeën

Nieuwe super met producten ‘naobers’ en... ijskelder

11 juni NEEDE- In het pand waarin eerder een Emté-supermarkt was gevestigd, opent woensdagmorgen Jumbo Leussink. Het is de zevende Jumbo van de broers Tijn (35) en Niek (37) Leussink. “Na de overname van Emté door Jumbo en Coop is dit een van de laatste Emté’s in de omgeving die wordt omgebouwd”, geeft supermarktondernemer Tijn Leussink aan. Neede telt drie supermarkten.