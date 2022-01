Hou je van zingen? Zing dan de Carmina Burana mee met het Achterhoeks Gemengd koor

BORCULO - De ‘Carmina Burana’ zingen in Praag, daar had het Achterhoeks Gemengd Koor (AGK) echt zin in. Dat plan gaat niet door, maar dat weerhoudt het koor niet om het bekende muziekstuk van Carl Orff toch te gaan instuderen. Wie wil, kan meedoen.

Niet naar de Tsjechische hoofdstad, dan maar naar Eindhoven. Want die Carmina Burana, daar hebben ze zich echt op verheugd. Het AGK heeft zich aangemeld voor een zogenaamd scratchproject in het Muziekgebouw Frits Philips in het Brabantse. „Dan ga je met z’n allen in één dag een muziekstuk instuderen en opvoeren”, vertelt koorsecretaris Roos van Dijk. „Nou ja, niet helemaal in één dag, want de meeste deelnemers oefenen wel van tevoren. Daar zijn oefen-cd’s voor, maar je kan het ook als koor doen en dat doen wij.”

Op elkaar leunen

Die repetities beginnen woensdag 2 februari in Berkel Palace in Borculo. Iedereen die graag zingt of altijd al eens deel heeft willen uitmaken van de uitvoering van dit magistrale koorwerk, kan zich melden bij Van Dijk. „Je hoeft geen jarenlange koorervaring te hebben. Het gaat erom dat je plezier in zingen hebt en liefde voor koormuziek.”

Het oefenen gaat volgens de coronaregels. Dat betekent dat de zangers op ruimte afstand van elkaar staan. „Dat is goed te doen, maar wel wennen. Je hebt mensen die een stuk zo wegzingen, maar je hebt ook mensen die wat aarzelend zijn en die dan steun vinden bij anderen die het makkelijker doen. Dat op elkaar leunen is iets lastiger als je verder uit elkaar staat”, zegt Van Dijk. Dan, lachend: „Het is ook minder makkelijk om tijdens de repetitie af en toe met elkaar te kletsen, dus daar zal onze dirigent Ina Sprick wel blij mee zijn.”

Royal Albert Hall

Het AGK is niet onbekend met de Carmina Burana. Al eerder voerde het koor het werk uit, op een niet meteen voor de hand liggende plek. In 2016 togen de reislustige zangers naar Londen, alwaar de ongeveer vijftig leden de Carmina zongen in The Royal Albert Hall. En dat hadden ze ook graag in de Smetanazaal van het Obecni Dům in Praag willen doen.

Het scratch-project in Eindhoven is pas op 1 oktober, maar het is zaak om op tijd met oefenen te beginnen. Woensdag is de eerste repetitieavond, om 19.45 uur. Iets eerder dan normaal in verband met de door het kabinet afgekondigde sluitingstijd van 22.00 uur.

Aanmelden kan via secretaris@agk-borculo.nl of telefonisch: 06 51027905.