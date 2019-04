Houtdorp Haarlo-West verdubbelt in een dag

Jimmy’s Neede opent deuren op 10 mei

17:04 NEEDE - Jongeren helpen elkaar met (bijna) elk idee, elke droom, elke vraag of probleem. Dat is de essentie van Jimmy’s, een plek van en voor jongeren in Berkelland. Na Borculo begint op 10 mei ook aan de Bergstraat 10 in Neede een Jimmy’s.