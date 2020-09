Houten wijnkasten passen ook voor ‘dierenspullen’

„We hergebruiken we de houten wijnkasten die er al in zaten. Dat gaat er heel mooi uitzien”, zegt Ellen Hartman over de eigen uitstraling van de tweede dierenspeciaalzaak die ze samen met Karlijn Stroet opent. Aan de Beltrumsestraat in Groenlo herbergt de dierenspeciaalzaak geen levende have, melden de ondernemers. Wie levende dieren zoekt, kan terecht in Eibergen. Daar is ook een dierendouche om huisdieren lekker te wassen en één keer per week is er een dierfysiotherapeut aanwezig.