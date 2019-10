Hubertusviering in Rekken: honden welkom in de kerk

Woningbouw op winkelloca­tie Terborg

11:03 TERBORG- Een bouwplan voor twee woningen in de Hoofdstraat in Terborg moet een einde maken aan een al jaren bestaande lelijke plek in die winkelstraat. Als de gemeenteraad groen licht geeft, luidt dat tevens het einde in van de strakke regelgeving voor bebouwing in die straat.