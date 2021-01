Hugo Hagemeijer wil met RTC De Stofwolk met nieuw elan op pad

EIBERGEN - Wieler- en skeelerclub De Stofwolk voelt zich klaar voor de toekomst. De vereniging heeft coronatijd gebruikt om zich in een nieuw jasje te steken. „Zowel organisatorisch als wat ons uiterlijk betreft. We krijgen namelijk nieuwe looks”, zegt de nieuwe voorzitter Hugo Hagemeijer. „De Stofwolk gaat komend seizoen met een heel nieuw elan de weg op.”

De vereniging had de afgelopen jaren al een complete metamorfose ondergaan. Zo maakte het aloude clubgebouw plaats voor een nieuwe accommodatie en werd het wieler- en skeelerparcours op sportpark De Bijenkamp aan de rand van Eibergen flink op de schop genomen.

Covid-19 reed echter ook De Stofwolk het afgelopen jaar behoorlijk in de wielen. Zo moest de traditionele zomeravondcompetitie vroegtijdig worden afgebroken. De leden wisten echter ook een positieve draai te geven aan alle misère. Zo werd tijdens een online-ledenvergadering een heel nieuw bestuur gekozen.

Nieuwe sponsor

Daarbij werd ook de nieuwe sponsor gepresenteerd: Woest Sport, een fonkelnieuwe wieler-, hardloop- en triathlonshop die in maart de deuren opent. Op het industrieterrein in Borculo, waar jarenlang de wielerzaak Goossens was gevestigd.

„Woest Sport is een sponsor waar we ontzettend blij mee zijn”, zegt de nieuwe voorzitter Hugo Hagemeijer. „Behalve dat we een contract voor maar liefst vijf jaar hebben mogen ondertekenen, is Woest Sport een initiatief van Bas Goossens en zijn echtgenote Daphne. Het aardige is dat Bas jarenlang fanatiek wedstrijdrenner bij ons is geweest en nog altijd lid is van De Stofwolk. Dat maakt dit meer dan zomaar een zakelijke verbintenis.”

Outfits

Daarbij zijn de zaken meteen voortvarend aangepakt. Hagemeijer: „Een vormgever heeft een ontzettend mooi en modern tenue voor ons gemaakt. Waarbij we wat betreft looks totaal zijn afgeweken van wat je bij wielerkleding traditioneel vaak ziet. En ook opvallend: heren en dames hebben hun eigen kleding. Die niet alleen wat pasvorm betreft afwijkt, maar ook qua kleur. Sponsors zijn erg belangrijk voor een club als de onze. Dankzij de vorige sponsors orthodontist Van Os, East Financial Services en Goossens Tweewielers in Lochem, die ons de afgelopen vier jaar bijstonden, staan we er nu als club goed voor.”

Skeelerafdeling

De Stofwolk is van oudsher een wielervereniging die tal van bekende renners voortbracht, onder wie oud-profs als Tristan Hoffman en Loes Gunnewijk. Naast het wielrennen is er ook een bloeiende skeelerafdeling, waarvan de leden eveneens gebruik maken van het circuit om er te kunnen trainen.

Hugo Hagemeijer heeft de voorzittershamer overgenomen van Dennis Rondeel. Die is blij met de nieuwste ontwikkelingen. „Met het vorige bestuur hebben we de afgelopen jaren vooral geprobeerd om een gezonde club neer te zetten”, aldus Rondeel. “Niet alleen in financieel opzicht, maar ook hebben we veel aandacht besteed aan opleiding van de jeugd. Met als gevolg dat we veel jonge aanwas hebben. Met dit nieuwe bestuur, de nieuwe sponsor, de nieuwe kleding en al die jeugdleden is De Stofwolk helemaal klaar voor de komende jaren.”