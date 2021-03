Huilend van geluk op de fiets naar het zwembad in Eibergen: ‘Echt, dit is zo mooi’

Column Jantien Klein Ikink Criticus in je eigen hoofd: ‘Ga ik braaf zijn of breek ik de regels?’

26 maart De grootste criticus zit in je eigen hoofd, zeggen ze. Dat klopt bij mij aardig, in m’n hoofd en in Vragender aan de keukentafel. Thuis op de koffie laat papa me weten dat hij niet begrijpt waarom ik zulke persoonlijke columns maak. Ik had hem er nog niet over gehoord en zag de opmerking stiekem al aankomen. Ik grinnik.