Huis-aan-huisbladen zitten elkaar niet meer in vaarwater

Edwin ziet zijn Spar-su­per als buurthuis: ‘Weet je: Geef je wat, dan krijg je wat terug’

27 september DOETINCHEM - Spar-eigenaar Edwin Legebeke verbouwde afgelopen weken zijn kleine super in de woonwijk Schöneveld in Doetinchem. Toen het geld bijna op was en het opknappen van de kantine er bij in leken te schieten, hielpen zijn buren mee.