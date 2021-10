Huis Landfort wordt het ‘Keukenhof van de Achterhoek’

VIDEO Kelly’s aan drank verslaafde vader stierf alleen in een Zutphens flatje: ‘Hij hield van iedereen, behalve van zichzelf’

25 oktober Haar aan alcohol verslaafde vader Geert-Jan stierf in oktober 2016 op 58-jarige leeftijd in een flatje in het Waterkwartier in Zutphen, met zijn parkietje Kiko als enige getuige. Hij lag meerdere weken dood op zijn bank, omringd door stapels post en afval, en met niets anders in huis dan jenever en eieren. Een misdrijf werd uitgesloten, maar een exacte doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld.