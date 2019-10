Huis van architect Nico in Neede is (bijna) energieneutraal

Meer vergoedin­gen voor kinderen van minima in Oude IJssel­streek

7:10 GENDRINGEN - Ouders van kinderen in de Oude IJsselstreek met een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunnen een ruimer beroep doen op het kindpakket. Het kindpakket is bedoeld om ouders met een kleine beurs de mogelijkheid te geven hun kinderen mee te laten doen met activiteiten en te ondersteunen tijdens hun schoolperiode.