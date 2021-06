Huis vol vuurwerk in Winterswijk terecht gesloten door burgemeester

Volgens de bezwarencommissie heeft de burgemeester ‘aannemelijk gemaakt dat vanuit de woning en schuur van bezwaarde de openbare orde rond de woning is verstoord en dat sluiting noodzakelijk is ter herstel van de openbare orde. Immers in de woning en de schuur is in totaal 260 kilogram zwaar, illegaal vuurwerk gevonden, waarvan 76 kilogram van de zwaarste categorie’.



De commissie constateert dat dit enorme gevaren opleverde voor veel mensen in Winterswijk. ‘Bij dit type vuurwerk bestaat een gevaar voor een massa-explosie. Voor de woning van verzoeker geldt dat deze is gelegen in een woonwijk. In een straal van 400 meter liggen 1686 kwetsbare objecten, waarvan 1592 woningen. Als er iets mis zou gaan met het vuurwerk kan dat dus niet alleen voor bezwaarde en zijn gezin, maar ook voor heel veel anderen vérstrekkende gevolgen hebben’.