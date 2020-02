Huisartsentekort wordt meest urgent in de Achterhoek

Dankzij deze bouwhal floreert de Grolse optocht: meer wagens aangemeld voor deelname

15:14 GROENLO - De eigen hal voor de wagenbouwers is gunstig voor de carnavalsoptocht in Groenlo. ,,De optocht telt zondag zeventig onderdelen”, vertelde optochtcommandant Mike Ruikers dinsdagavond in de hal aan de Groeneweg.