Huiseigenaar op 't Rommelgebergte bestrijdt dwangsom bij Raad van State

Stok achter de deur

Ondanks de ruim honderd controles op het Winterswijkse recreatiepark is Hegeman in persoon slechts een enkele keer in de woning gezien. De reden dat Winterswijk een dwangsom oplegde, is het bestelbusje van installateur Hegeman. Die stond regelmatig doordeweeks en in het weekend bij het huisje.

Veiligheid

Hegeman vond dat helemaal niet vreemd. Hij legde uit dat hij zijn busje voor de veiligheid bij zijn recreatiewoning parkeerde. Want in zijn woon- en werkplaats Vragender stond de auto in de straat en was er een groot risico dat de bestelbus werd leeggehaald of in zijn geheel gestolen. Nadat zijn garage in Vragender klaar was, zou hij zijn bestelbus niet meer bij de recreatiewoning hebben geparkeerd.