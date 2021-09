Huishoudens betalen volgend jaar 25 euro extra in Oude IJsselstreek

In totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van gemiddeld 807 euro aan gemeentelijke belastingen. Daarmee staat Oude IJsselstreek in de lage middenmoot in de Achterhoek. In Aalten en Oost Gelre betalen inwoners een stuk minder, in Doesburg en Bronckhorst juist fors meer: tot boven de 900 euro per jaar per huishouden.



De stijging in Oude IJsselstreek komt vooral door de afvalstoffenheffing. Het verwerken van afval is duurder geworden. Daarnaast heeft de rijksoverheid de gemeenten belast met een verbrandingsbijdrage van afval. Die verhaalt de gemeente Oude IJsselstreek op de inwoners.



,,Omdat we de gemeenteraad hebben beloofd de woonlasten niet verder te verhogen dan 3 procent, zitten we daarmee direct al op onze tax”, zegt wethouder Ria Ankersmit.