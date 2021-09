Huishoudens in Aalten betalen volgend jaar ruim tientje extra aan woonlasten; begroting komend jaar sluitend gemaakt

Een gemiddeld huishouden met een woning van 258.000 euro betaalt volgend jaar 584,80 euro aan woonlasten, verdeeld over de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor woningeigenaren geldt een stijging van 2,17 procent gemiddeld en voor huurders van 0,85 procent. Daarmee blijft Aalten naar verwachting de goedkoopste gemeente in de Achterhoek en één van de goedkoopste van Nederland om in te wonen.

Trots

Wethouder Ted Kok van financiën is in z'n nopjes met de begroting. ,,We zijn hier wel trots op ja. Dat we een sluitende begroting kunnen presenteren. We hebben het de afgelopen jaren financieel zwaar gehad, maar zien nu een kentering. Het gaat goed met Nederland, het gaat goed met Aalten. De verwachting is dat we komend jaar meer geld krijgen van het rijk. Dat hebben we nu nog niet meegenomen.”