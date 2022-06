Huishoudens in Neede zonder stroom; rond 15.00 uur is probleem opgelost

NEEDE - Aan de Gosselinkweg en Nieuwenhuizenstraat in Neede kampen bewoners vandaag met een stroomstoring. Volgens Liander zaten in eerste instantie 33 huishoudens zonder stroom. Dat aantal is uitgebreid tot 49.

Een woordvoerder van de netbeheerder meldt dat de stroomstoring om 05.20 uur is begonnen. Aanvankelijk was er hoop dat de bewoners om 10.00 uur weer stroom zouden hebben, maar dat tijdstip is inmiddels opgeschoven.

Buurtbewoners klagen. Voor de één is de inhoud van de diepvries een zorg; een ander werkt op een laptop waarvan de accu maar een beperkte capaciteit heeft en vertrekt in de loop van de ochtend per auto naar een kantoorlocatie waar wél stroom is.

„We hebben een meetwagen naar de locatie gestuurd. Vastgesteld is dat de oorzaak van de storing in een fout in een kabel zit. Daar wordt aan gewerkt. Over een uur tot anderhalf moet destroomvoorziening zijn hersteld”, aldus de Liander-zegsman.