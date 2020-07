Huiskamer van Terborg staat in de startblokken na gift van Oranje Fonds

TERBORG De Huiskamer van Terborg krijgt een bijdrage van 10.000 euro van het Oranje Fonds. De huiskamer is een trefpunt voor inwoners van Terborg en is een initiatief van Stichting Terborg Promotie.

De Huiskamer van Terborg is een ontmoetingsplek waar Terborgenaren terecht kunnen voor koffie of thee en een praatje of een spelletje, maar ook een plek voor bijvoorbeeld een gesprek met de wijkagent, sociaal werk of wooncorporatie Wonion. Verder is de huiskamer de plek waar activiteiten ontwikkeld kunnen worden die de leefbaarheid van de samenleving van Terborg vergroten. Ook kunnen er groepen terecht die onderdak nodig hebben voor hun activiteiten.

Animo

De Huiskamer is vorig jaar - het jaar dat Terborg vierde dat het 600 jaar stadsrechten heeft - begonnen. ,,Er was zoveel animo voor dat we meteen besloten om te proberen het definitief te maken‘’, zegt Els Bakker van de Stichting Terborg Promotie. Met de hulp van vrijwilligers en geld van Terborg 600, de gemeente Oude IJsselstreek, verschillende sponsors en nu dus ook het Oranje Fonds werd de ruimte compleet vernieuwd.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbouw en herinrichting van het pand aan de Hoofdstraat. Zo is de vloer aangepakt, het plafond, de elektra, verwarming en is er geschilderd. Verder zijn er onder meer een spreek- en secretariaatsruimte gerealiseerd. ,,Het is zo goed als klaar”, zegt Bakker. Eigenlijk alleen nog wat opruimen en dan hopen we na de vakantie open te kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van hoe het verder gaat met de coronacrisis. Wellicht zit er niets anders op dan eerst wat activiteiten in de buitenlucht te organiseren.”