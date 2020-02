Huizen De Woonplaats: minder energie, comfortabeler leven

‘Huurders de winnaar’

Volgen hem zijn de huurders de winnaars. „Afhankelijk van de duurzaamheidsmaatregelen betalen ze maandelijks 15 tot 35 euro extra. Over het algemeen verdienen ze dat terug door lagere energielasten. Bovendien is de woning comfortabeler. En daar doen we het voor: duurzaam woongenot voor onze huurders. We willen in 2024 gemiddeld energielabel A hebben. En dan door naar CO2-neutraal in 2050.’’