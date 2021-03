Huizenprijzen in de Achterhoek stijgen dit jaar fors harder dan in de rest van Nederland; duurste huizen in Bronckhorst

AALTEN - De gemiddelde huizenprijs in de Achterhoek is vorig jaar fors harder gestegen dan in de rest van Nederland. Steeg de gemiddelde huizenprijs bij verkoop landelijk met 8,4 procent, in de Achterhoek gaat het om een stijging van 12,3 procent.

Quote Winters­wijk hoort als enige in de regio bij de goedkoop­ste dertig gemeenten van het land. Een huis in één van de negen gemeenten - Doesburg en Montferland meegerekend - kost gemiddeld 288.289 euro. Daarmee blijft de prijs nog wel flink achter bij de landelijke kostprijs: 334.488 euro.



Dat de huizenmarkt op dit moment een overspannen indruk maakt, is al langer bekend. Maar het wordt vooral zichtbaar bij een vergelijking van de huizenprijzen in de afgelopen jaren. Gemiddeld is vorig jaar in de Achterhoek 87.455 euro meer betaald voor een woning dan in 2015.

Koploper duurder dan landelijk gemiddelde, Winterswijk goedkoopst

Absolute koploper in de regio is de gemeente Bronckhorst waar een woning vorig jaar 366.800 euro kostte, dat is 126.900 euro meer dan vijf jaar daarvoor. Bronckhorst is daarmee de enige gemeente in de Achterhoek waarvan de prijs hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Ter vergelijking: In Winterswijk kostte een woning vorig jaar gemiddeld 238.200 euro. Daarmee hoort Winterswijk als enige in de regio bij de goedkoopste dertig gemeenten van het land.

Landelijk is de woningprijs in vijf jaar tijd met 45,3 procent gestegen met 104.300 euro. De hoogste gemiddelde verkoopprijs in het land heeft de gemeente Bloemendaal met 863.000 euro per woning; het goedkoopste is Pekela met 164.000 euro. Procentueel is de huizenprijs met 55,8 procent in de gemeente Aalten in de regio het hardst gestegen in vijf jaar tijd. Doesburg kende het kleinste percentage groei met 22,2 procent.

‘Boven de honderd reacties per woning’

Wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten en spreekbuis namens de regio is niet verbaasd over de ontwikkeling op de woningmarkt in de Achterhoek. Volgens de bestuurder laten deze cijfers vooral zien dat er veel behoefte is aan extra woningen in de Achterhoek. ,,En gezien de gemiddelde prijzen wordt het vooral belangrijk om in het goedkope segment te blijven bouwen. Woningen worden anders straks echt onbetaalbaar voor starters op de markt.”

Quote We hebben er niks aan als er vooral duurdere huizen gebouwd worden. Ted Kok, Wethouder

Zelf heeft de gemeente Aalten afspraken gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties over het bouwen van huizen tot 200.000 euro. ,,Dat is echt noodzakelijk. We hebben er niks aan als er vooral duurdere huizen gebouwd worden. Er worden op dit moment betaalbare woningen gebouwd aan de Nieuwstad in Dinxperlo en de Ludgerstraat in Aalten.”

De vraag is enorm toegenomen, heeft ook Kok gemerkt. ,,We zien het ook terug op de huurdersmarkt. Werd er enkele jaren geleden nog gemiddeld acht keer op een woning gereageerd, dat aantal ligt op dit moment boven de honderd. Per woning.”

‘Misschien te streng geweest’

Jarenlang hebben de Achterhoekse gemeenten met de rem op woningbouwplannen beoordeeld vanwege de voorspelde bevolkingskrimp. ,,Misschien kan je nu zeggen dat we hier en daar te streng zijn geweest, maar tegelijk zeg ik wel dat we altijd zijn blijven bouwen. Er was geen bouwstop. We hebben met elkaar afgesproken dat er alleen gebouwd zou worden naar behoefte. Eigenlijk doen we nu niet zoveel anders. De behoefte is enorm gegroeid en ik zie er eerlijk gezegd nog geen einde aan komen.”

Toch wil Kok ook een kanttekening plaatsen bij de groei van de gemiddelde prijzen. ,,Het zegt ook iets over het type woningen dat verkocht wordt. Als er al dan niet tijdelijk veel sociale woningbouw op de markt komt, zie je dat terug in die cijfers van het CBS. Als een woningcorporatie een deel van de huurhuizen te koop zet, daalt de gemiddelde prijs.”