Hulde voor ‘jongeheer’ Teunissen, 70 jaar bij de Muziekvereniging Hummelo en Keppel

Monument staat in bloei: 1925 bostulpen herinneren aan de wederop­bouw van Borculo

22 april BORCULO - Leerlingen van het Zone.college hebben vorig najaar 1925 bostulpen gepoot op het eiland in de Berkel aan de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo, in de vorm van een cycloon. De bloemen staan nu voor het eerst in bloei.