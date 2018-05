Hulp nodig bij de voortent? Bel Andries uit Ruurlo maar even...

Deel van Almense bedrijfs­hal gesloten na hennep­vondst

18 mei Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft per direct een deel van een bedrijfshal in Almen gesloten. In het pand aan de Scheggertdijk werd in december een wietplantage ontmanteld met zo’n duizend planten. Naar de huurder van het pand doen politie en justitie onderzoek, het pand zelf moet in de tussentijd voor zes maanden dicht.