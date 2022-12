Hulp voor Achterhoekse paasvuren bij berekenen stikstof: ‘Wij zien het belang van deze traditie in’

Grote zorgen over behoud historisch boerenle­ven: ‘Dit moeten we bewaren voor de toekomsti­ge generaties’

LIEVELDE - Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde maakt zich grote zorgen. Want niet alleen de moderne boer staat onder druk, ook het historische boerenleven wordt bedreigd. ,,Valt morgen een van onze schaarse vrijwilligers om, dan hebben we een groot probleem.”

15 december