Hulp voor horeca in oostelijke Achterhoek met gratis analyse van het bedrijf: ‘Ze zijn hard geraakt’

De routekaart is ontwikkeld door de lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland en de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In de horecabedrijven in de oostelijke Achterhoek werken een paar duizend mensen, schat Martin Hüning van de Aaltense horecavereniging. ,,De bedrijven in de horeca zijn heel verschillend in grootte, er is ook veel seizoenswerk.”