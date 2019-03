Hulpdiensten rukken massaal uit voor zwaar ongeval in Eibergen

Burgemees­ter Doetinchem overweegt kluisjes­con­tro­le op scholen na steekpar­tij

17:35 DOETINCHEM - Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem overweegt naar aanleiding van de steekpartij in het Amphionpark een nieuwe controle van de kluisjes op de middelbare scholen in Doetinchem. ,,Wat zit er in die kluisjes?” vroeg Boumans zich zondagmiddag af in het Nieuwscafé van dagblad de Gelderlander.