Humanitair kringloopbedrijf Bohero staat stil - en beweegt vooruit - bij 30-jarig bestaan

Er zijn rondleidingen en presentaties van de projecten van Bohero in Roemenië, Moldavië en Oekraïne. De feestelijkheden worden aangezwengeld met het onthullen van een nieuw logo, met daarbij de nieuwe slogan: ‘Met elkaar voor elkaar’.

De naam Bohero was destijds een samentrekking van de woorden Borculo helpt Roemenië. Het initiatief kwam voort uit de Borculose Raad van Kerken. „Inmiddels is het allemaal veel breder. Maar hebben we ook onze werkwijze bij diverse projecten aangepast. Uitgangspunt is en blijft elkaar helpen - we zijn een humanitair kringloopbedrijf - en hergebruik van spullen die hier niet meer nodig zijn”, zegt Allard Podde, bedrijfsleider bij Bohero sinds 2006.

Berkellanders die bij een opruimbeurt spullen weg doen die nog prima te gebruiken zijn, kan ze inleveren bij Bohero. Het kringloopbedrijf aan de Needseweg heeft een ‘straat’ spullen kunnen worden afgegeven, en aan de andere kant van het complex een ruime kringloopwinkel, die door vrijwilligers wordt gerund.

Roemenië, Moldavië, Oekraïne

Bohero is officieel opgericht op 7 juli 1991 - door corona werd de viering van het jubileum uitgesteld. Podde: „Ons eerste doelgebied was in Roemenië het plaatsje Salard, nabij Oradea. Vroeger was dat Hongaars. We zijn daar betrokken bij thuiszorg, en dan vooral het medische gedeelte. Zeg maar een soort Sensire.”

„Een volgend project ontstond in Moldavië. Eerst samen met Bartimeüs, sinds 2012 zonder hen”, zegt Podde. Daar staat een shop. „Die winkel draait perfect. Moldavië houdt de eigen broek op. We doen daar aan microcredieten, voor starters en ondernemers met een beperking. De helft is een gift, de andere helft moet worden terugbetaald. Maar zonder rente. Echt microkrediet: we apen koningin Máxima een beetje na.”

Volledig scherm Bohero's oude logo met nog de Roemeense en Oekraïense vlag en het nieuwe logo, waarin het meer om kringloop draait. © PR Bohero

Nieuw logo en website

Samen met de in Vlaardingen gevestigde stichting Spoetnik biedt Bohero tegenwoordig ook hulp in Oekraïne. De Roemeense en Oekraïense vlag sieren het oude logo. „Spoetnik-voorzitter Beja Kluiters is woensdag en vrijdag bij ons te gast om over de projecten daar te vertellen”, zegt Allard Podde. Donderdag en vrijdag zijn bij Bohero van 09.00 tot 16.30 uur stands en attracties ingericht. Ook zaterdag is het nog feest, van 09.00 tot 14.00 uur.

Afgetrapt wordt het feestje woensdagmorgen al. Podde: „Burgemeester Joost van Oostrum draait om elf uur een bord om, waarmee ons nieuwe logo zichtbaar wordt. We grijpen het moment aan voor meer vernieuwing: ook onze website is vernieuwd.”

