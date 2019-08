Humor en heibel in Hummelo: openluchtspel staat voor de deur

Op het binnenterrein van de net gerestaureerde houtloods op landgoed Enghuizen, een van de mooist denkbare locaties in Hummelo, staan Tonnie Smeitink en Gerrit Harenberg weer lekker met elkaar te soebatten. Ze spelen de opa en oma van een familie die leeft van een garagebedrijf. Ze zijn de bron van tal van verwikkelingen in een stuk dat ongetwijfeld niet voor niks de titel Niks is wat ut lik heeft. Het is een van de eerste scènes in het openluchtspel, dat deze maand in augustus met vijf uitvoeringen weer honderden toeschouwers vermaakt.